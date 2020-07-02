إلقاء القبض على 11 إرهابيًا في سامراء

2020/07/02 | 18:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _سامراء أفادت قيادة عمليات سامراء، الخميس، بإلقاء القبض على 11 إرهابياً وتدمير عدد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.وذكرت القيادة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، أنّ "قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء والقطعات الملحقة بها والوكالات الأمنية، قامت بعملية بحث وتفتيش في منطقة يثرب، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا".وأضاف البيان، أنّ "كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ومن خلال واجب مشترك مع لواء 13 شرطة اتحادية في جزيرة غرب سامراء، تمكنت من العثور على عبوات قمعية تم رفعها وتفجيرها تحت السيطرة، فضلا عن إتلاف عبوات قمعية آخرى من مخلفات داعش في جزيرة مكيشيفة".وأوضح، أنّ "الفوج الثالث لواء 17 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، تمكن من تفتيش وتطهير منطقة البوبدري والبو خليفة ضمن قاطع المسؤولية والعثور على ثلاث عبوات قمعية تم إتلافها تحت السيطرة".

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