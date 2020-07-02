2020/07/02 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر سلة نفط أوبك يتجاوز 40 دولاراً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر سلة نفط أوبك يتجاوز 40 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).