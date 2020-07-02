2020/07/02 | 19:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكونغرس يقر عقوبات على مصارف بعد فرض الصين قانون الأمن القومي بهونغ كونغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس يقر عقوبات على مصارف بعد فرض الصين قانون الأمن القومي بهونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس يقر عقوبات على مصارف بعد فرض الصين قانون الأمن القومي بهونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).