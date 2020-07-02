السلامة الوطنية تكشف موقفها من فرض حظر التجوال الشامل الاسبوع المقبل

2020/07/02 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، عن موقفها من فرض حظر التجوال الشامل.وقال مصدر في الخلية، ان"اللجنة لم تقرر فرض حظر تجوال شامل جديد، وهناك مقترحات من وزارة الصحة بفرض حظر تجوال لمدة 4 اسابيع، لكن لم يتم الاخذ به".واضاف ان"تعليمات حظر التجوال ستبقى كما هي، وسيبدا حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا وللايام من الاحد الى الاربعاء".

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