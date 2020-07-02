البارزاني: تطبيق الدستور عامل مهم لإستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بالعراق

2020/07/02 | 19:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، على ضرورة حل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل وفق الدستور.

وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان لها، ان البارزاني اعتبر خلال استقباله وزير الاتصالات في الحكومة الاتحادية أركان شهاب الشيباني والوفد المرافق، اعتبر تطبيق الدستور عاملاَ مهماَ في تنمية العراق واستتباب أمنه واستقراره.

من جهته أبدى وزير الاتصالات، استعداد وزارته لتقديم جميع أشكال الدعم لإقليم كردستان، بغية تطوير قطاع الاتصالات في العراق والإقليم، مبينا ان حكومة بغداد تحترم خصوصية إقليم كردستان، وتتطلع لإقامة أفضل العلاقات معه، بما يصب في صالح الطرفين.

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