عضو بالخدمات النيابية تكشف عن سببٍ رفع نسبة البطالة في العراق الى 15%

2020/07/02 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، الخميس2 تموز 2020، بإن العمالة الاجنبية الوافدة تسبب بارتفاع نسبة البطالة في العراق الى 15%.وقالت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "معدلات دخول العمالة الاجنبية الوافدة للعراق كبيرة جدا في السنوات الاخيرة خاصة للشركات النفطية في جنوب البلاد واعدادهم بالالاف"، لافتة الى ان "نسبة كبيرة منهم لا يجري تدوين دخولهم بشكل رسمي وموثق للتملص من دفع الضرائب وهذا يمثل مؤشر خطيراً يجب الانتباه له".واضافت عبد المطلب، " لست ضد العمالة الوافدة، لكن يجب ان نخضع لاجراءات منظمة كبقية دول الجوار من ناحية خلق توازن وضمان ان تدفع ضرائب لخزينة الدولة، بالاضافة الى اهمية ان لا تكون الاعداد بشكل كبير تدفع الى خلق بطالة كبيرة في البلاد كما يحدث الان اذ ان معدل البطالة بين صفوف العراقيين زاد بنسبة 15% بسبب العمالة الوافدة لجميع المجالات تقريبا".واشارت الى ان "الاعداد الكبيرة للوافدين تسمح بانتقال مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من العراق لان رواتبهم تدفع بالدولار"، مبينة ان "ملف العمالة يحتاج الى قرارت جريئة ومتابعة من اجل ضمان توفير فرص عمل اكبر للعراقيين وخفض البطالة مع التاكيد على اعتماد الاطر الرسمية في دخول اي وافد للعمل للعراق".

وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، حنين قدو، اكد ان نسب البطالة في صفوف خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا وصلت لما يقارب 22%.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "البلد يعاني من ارتفاع كبير في نسب العاطلين خاصة في صفوف خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا وهو الامر الذي لا يمكن نكرانه والتنصل عنه".

واضاف ان "مشروع قانون موازنة 2020 حتى الان لا يعرف مصيره هل بالامكان تضمينه ما يقارب 50 الف درجة وظيفية او لا".

واكد انه "في حال تم تخصيص درجات وظيفية في المشروع فانها ستكون لمواقع وزارية معينة حسب الاحتياج الفني والاختصاص".

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