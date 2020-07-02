نفط أوبك يبلغ أعلى سعر له منذ 4 أشهر


نفط أوبك يبلغ أعلى سعر له منذ 4 أشهر
2020/07/02 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة 

ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أربع...

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