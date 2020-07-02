سائرون تطالب الحكومة بحسم ملف المستشفى العسكري ببغداد

2020/07/02 | 19:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب النائب عن تحالف سائرون، النائب علاء الربيعي، اليوم الخميس، الحكومة بحسم ملف المستشفى العسكري ببغداد.وقال الربيعي في تغريدة انه "على رئيس الوزراء ووزير الدفاع انجاز وحسم ملف المستشفى العسكري في الكرادة، وتذليل كل المعوقات وعدم السماح لاستمرار الابتزاز الذي اخر تسليم المشرع منذ ثلاث سنوات تقريبا خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا وعدم وجود المستشفيات الكافية لاحتواء المرضى".

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