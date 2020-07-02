2020/07/02 | 19:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيوم واحد..10 وفيات و250 إصابة بكورونا في كوردستان

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