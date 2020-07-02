لجنة السلامة تكشف موقفها من فرض حظر التجوال الشامل الاسبوع المقبل

2020/07/02 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت اللجنة االعليا والسلامة الوطنية، الخميس، عن موقفها من فرض حظر التجوال الشامل.وقال مصدر في الخلية، ان"اللجنة لم تقرر فرض حظر تجوال شامل جديد، وهناك مقترحات من وزارة الصحة بفرض حظر تجوال لمدة 4 اسابيع، لكن لم يتم الاخذ به".واضاف، ان"تعليمات حظر التجوال ستبقى كما هي، وسيبدا حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا وللايام من الاحد الى الاربعاء

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