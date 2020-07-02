المعاهد الأمريكية للصحة : متفائلون بتحقيق هدف إنتاج لقاح ضد كورونا نهاية 2020

2020/07/02 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعرب مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، اليوم الخميس، عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.وأوضح كولينز في حديثه أمام لجنة بمجلس الشيوخ أنه واثق من أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة الرئيس ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021.وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق هدف آخر هو إجراء مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا يوميا بحلول شهر سبتمبر، من أجل السماح بإعادة فتح المدارس وإطلاق الفعاليات الرياضية.

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