العراق يوقف إمدادات النفط للأردن،، والاسعار العالمية تقفز فوق 40 دولار

2020/07/02 | 20:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وزارة الطاقة الأردنية يوم الخميس إن العراق علق إمدادات النفط الخام اليومية المنقولة برا على متن الشاحنات إلى الأردن حتى إشعار آخر نظرا للتراجع الحاصل في أسعار النفط.وقالت الوزارة في بيان بثه تلفزيون المملكة الأردني إن التوقف جاء بسبب ”الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط العالمية“.كان الأردن تلقى في سبتمبر […]

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