بالصور: عملية عسكرية في الطارمية،، تعرف على القوات المشاركة

2020/07/02 | 20:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، ان السلطات العراقية لاتزال تفكر في ان الاقضية حول بغداد تعد “بؤر محتملة” لعناصر تنظيم داعش.وشنت القوات العراقية فجر اليوم الخميس، عملية عسكرية في قضاء الطارمية شمال بغداد تستهدف البحث عن مطلوبين وتفتيش البساتين والاحياء ومصادرة معدات.وبحسب التقارير فقد شاركت قوات عراقية مشتركة منها لواء […]

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