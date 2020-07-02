الكاظمي يستقبل وفدا يمثل رجال الأعمال العراقيين..هذا ما قاله لهم

2020/07/02 | 20:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في بيان، ان الحكومة جادة في محاربة الفساد ومحاسبة مبتزي القطاع الخاص وان أبواب مكتب الكاظم...

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