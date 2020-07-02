لأول مرة منذ أربعة أشهر.. أسعار النفط تقفز

2020/07/02 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أربعة أشهر، نظرا لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقا لبيانات من المنظمة.وبلغ سعر السلة 42.66 دولارا للبرميل في أول يوليو، بما يزيد نحو 12 بالمئة مقارنة مع اليوم السابق، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الثالث من مارس، بحسب […]

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