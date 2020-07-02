بايدن يخشى الغش في الانتخابات الرئاسية المقبلة

2020/07/02 | 20:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه شكل مجموعة من 600 محام وآلاف المتطوعين الآخرين للاستعداد لمواجهة “الغش” المحتمل قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.وقال بايدن في مؤتمر عبر الفيديو مع مانحين لحملته امس الاربعاء “جمعنا 600 محام ومجموعة من الأشخاص في أنحاء البلاد سيذهبون إلى كل ولاية لمحاولة استكشاف إمكانية […]

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