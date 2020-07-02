2020/07/02 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أفضل الخامات المستخدمة لأقنعة الوجه الواقية من فيروس “كورونا” المستجد.وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة فلوريدا أتلانتك الأمريكية، في البداية، إلى أن قدرة قناع الوجه على احتواء قطرات الرذاذ تختلف بحسب جودة القناع.وتوصلت الدراسة المنشورة في دورية “فيزيكس أو فلويدز” الطبية إلى أن الأقنعة المصنوعة من طبقتين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما أفضل مادة تستخدم لأقنعة الوجه الواقية من كورونا؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما أفضل مادة تستخدم لأقنعة الوجه الواقية من كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).