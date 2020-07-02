النزاهة النيابية تعلن اعداد قوائم لإعادة الأموال المهربة في الخارج

2020/07/02 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن اعداد قوائم لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق.

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