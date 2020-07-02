نفط أوبك يرتفع الى أكثر من 42 دولاراً للبرميل

2020/07/02 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أربعة أشهر، نظراً لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقاً لبيانات من المنظمة.

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