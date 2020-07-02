خاص لـ”العهد نيوز”.. شيوخ ووجهاء عشائر نينوى بشأن تبرئة العيساوي: سيكون لنا موقف خاص

2020/07/02 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن الشيخ عبد علي صالح البياتي احد مشايخ البيات في محافظة نينوى، اليوم الخميس، سيكون لشيوخ العشائر في نينوى موقف خاص في حالة تبرئة رافع العيساوي من جرائمه بحق الشعب الموصلي .وقال البياتي في حديث لـ “العهد نيوز” بان لشيوخ ووجهاء العشائر في الموصل يكون موقف خاص في حالة تبرئة المجرم الارهابي […]

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