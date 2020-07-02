2020/07/02 | 20:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح: لم نتخل عن الكاظمي لكن عملية الدورة أدخلتنا بخلاف معه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: لم نتخل عن الكاظمي لكن عملية الدورة أدخلتنا بخلاف معه) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: لم نتخل عن الكاظمي لكن عملية الدورة أدخلتنا بخلاف معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).