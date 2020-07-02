2020/07/02 | 20:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتحدث عن "بيع" إجازات الاستثمار ويتوعد بسحبها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتحدث عن "بيع" إجازات الاستثمار ويتوعد بسحبها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتحدث عن "بيع" إجازات الاستثمار ويتوعد بسحبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).