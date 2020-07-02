استمرار النظر بقضية تشهير رفعها جوني ديب على صحيفة ذا صن

2020/07/02 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وافق قاض بريطاني،اليوم الخميس، على استمرار دعوى التشهير التي أقامها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد صحيفة ذا صن لنشرها مزاعم بأنه أساء لزوجته السابقة وذلك بعد رفض مسعى الصحيفة لحفظ القضية.ويقاضي ديب (57 عاما) شركة نيوز جروب نيوسبيبرز ناشرة الصحيفة ورئيس تحريرها التنفيذي دان وتون أمام المحكمة العليا في لندن بتهمة التشهير بسبب […]

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