مطرقة الحظر وارزاق العباد

2020/07/02 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هشام كاطع الدلفي… تعودنا في بلد ينخر فيه الفساد والبطالة وتردي الوضع الصحي في جميع مفاصل الحياة الغير منتظمة فالفوضى هي سيدة الموقف بحيث اي مشكلة تصادف الحكومة تكون الحلول ترقيعية ونسبة ضرر المواطن تصل الى 80% والحكومة تضحي دائما بارزاق وقوت المواطن العراقي فما حدث في الاوانة الاخيرة من تظاهرات ومن ثم […]

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