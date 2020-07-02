حزب بارزاني يرد على دعوة واشنطن بشأن حزب العمال: نوافق لكن دون اراقة الدم الكردي

2020/07/02 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، أن الاقليم مستعد للتعاون مع بغداد وتركيا لتقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني وانهاء تواجده داخل الاقليم.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم) في رده على دعوة وزارة الخارجية الاميركية إلى ايجاد تعاون ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة للقضاء على حزب العمال إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد إراقة الدم الكردي".

واضاف أن "حزبه على استعداد لتعاون ثلاثي دبلوماسي وسياسي ونرفض الحلول العسكرية، لأن المنطقة في غنى عن أي صراعات عسكرية جديدة ".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دعت وزارة الخارجية الامريكية، العراق وتركيا وحكومة إقليم كردستان إلى هزيمة حزب العمال الكردستاني معاً، فيما طالبت تركيا بالحفاظ على سيادة العراق.

ونقلت شبكة كردية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله على إجابة عن سؤال، بشأن الاستهداف التركي والإيراني للمناطق، "إنهم قلقون لوقوع ضحايا بين المدنيين"، داعياً "تركيا والعراق وإقليم كردستان للعمل معاً من أجل هزيمة حزب العمال".

وأضاف المتحدث إنهم "يتفهمون القلق المشروع الذي يسببه حزب العمال الكردستاني لتركيا، لكن يجب عليها عند تنفيذ أي عملية عسكرية في العراق، أن تحافظ على سيادة هذه الدولة".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى "استعداد الولايات المتحدة لتقديم التسهيلات والدعم لتركيا والعراق وإقليم كردستان من أجل هزيمة حزب العمال"، مضيفاً: "أننا نعتقد أن الحل الذي يحفظ الاستقرار الأمني يأتي فقط من خلال التعاون".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، انطلاق عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق، وكانت العملية الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر".

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وقا

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