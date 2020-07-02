اقليم كردستان يسجل 10 وفيات و250 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/02 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ، الخميس 2 تموز 2020، تسجيل 10 وفيات و250 إصا...





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