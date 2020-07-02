فرض السلام بداية تأسيس عالم كوني جديد - عباس علي العلي

2020/07/02 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي السلام ليس فقط مطلب إنساني تفرضه الظروف التي عصفت بالوجود الإنساني وما جرت عليه من ويلات ومأسي ولكن لأن السلام هي القاعدة التي يجب أن تكون المنطق المباشر والطبيعي للفكر الإنساني المجرد ,فليس من مصلحة الإنسان في هذا الكون أن يتعرض بين الفترة والفترة لتجربة قاسية تحطم أماله وأمانيه وتسرق منه أحلامه بالحرية والتطور وتنمية الحاجات الإنسانية ووسائل تحصيلها ومن ثم تعميق العلاقات البينية التي تحافظ على ن ......





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