اقليم كردستان يسجل 10 وفيات و250 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/02 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ، الخميس 2 تموز 2020، تسجيل 10 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة ان “الفحوصات الجديدة اثبتت تسجيل 250 اصابة جديدة 73 منها في اربيل ، و86 في السليمانية و68 في ادارة كرميان و23 في ادارة رابرين”.وتماثلت 86 حالة للشفاء […]

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