2020/07/02 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أغرقت رسائل المتابعين الغاضبين من جميع أنحاء الهند صندوق البريد الخاص بإحدى أشهر نجمات تطبيق تيك توك واسع الانتشار في البلاد.وقالت النجمة جيت، التي تستخدم اسمها الأول فقط على تطبيق تيك توك، إنها اندهشت من قرار حكومة بلادها في الهند حظر هذا التطبيق وعشرات التطبيقات المطورة في الصين، بزعم أنها تشكل خطرا على أمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر التيك توك في الهند يضع نجمة يتابعها 10 ملايين امام مستقبل غامض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر التيك توك في الهند يضع نجمة يتابعها 10 ملايين امام مستقبل غامض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).