2020/07/02 | 20:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار السليمانية يعلن قرب استئناف الرحلات الجوية الاستثنائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية يعلن قرب استئناف الرحلات الجوية الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار السليمانية يعلن قرب استئناف الرحلات الجوية الاستثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).