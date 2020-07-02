كردستان تسجل 10 وفيات و 250 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/02 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، تسجيل 10 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وجاء في بيان للوزارة، انها "قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بحجر 55 شخصا جديدا ليبلغ مجموع الباقين في الحجر الصحي 1304 اشخاص من 20 مكانا مختلفا من بينهم 570 من اربيل و219 من السليمانية و515 من دهوك".واضاف البيان ان "الوزارة قامت باجراء 2274 فحصا جديدا في جميع مناطق الاقليم من بينهم 820 من اربيل و576 من السليمانية و546 من دهوك و246 من كرميان و86 من رابرين"، لافتا الى ان "نتائج الفحوصات اظهرت اصابة 250 شخصا جديدا بالفيروس من بينهم 73 من اربيل 86 من السليمانية و68 من كرميان و23 من رابرين". واشار البيان الى "شفاء 86 مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 56 من اربيل و12 من رابرين و9 من كرميان و4 من دهوك و5 من حلبجة، لافتا الى وفاة 10 اشخاص مصابين خلال المدة ذاتها من بينهم 2 من اربيل و5 من السليمانية و2 من كرميان و1 من رابرين".

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