ليفربول تطارد “الفرعون محمد صلاح”: كن عمدة المدينة!

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعرب عمدة مدينة ليفربول الإنجليزية جو أندرسون عن فخره بعلاقة المدينة مع النجم المصري محمد صلاح بقوله مازحا ليكون نجم “الريدز” خليفته كعمدة للمدينة.ونقل موقع “ليفربول إيكو” قول العمدة أندرسون الذي يشجع إيفرتون الإنجليزي: “محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون بعلاقته بمدينة ليفربول”.'Mohamed Salah could be next Mayor!' https://t.co/7aCccgtHsh — […]

