القبض على 11 إرهابياً في مدينة سامراء

2020/07/02 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على 11 إرهابياً وتدمير عدد من مخلفات داعش الإرهابي.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنّ “قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء والقطعات الملحقة بها والوكالات الأمنية، قامت بعملية بحث وتفتيش في منطقة يثرب، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا”.[…]

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