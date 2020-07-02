الولايات المتحدة.. تسجيل 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد في فلوريدا

2020/07/02 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أظهر إحصاء أعدته وكالة “رويترز”، أن ولاية فلوريدا الأمريكية حطمت الخميس الأرقام القياسية، بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.وأغلقت في الولاية التي يقطنها 21 مليون نسمة الحانات وبعض الشواطئ، لكن حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة أو إعادة فرض العزل […]

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