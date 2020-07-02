اعتقال اثنين من خلايا داعش كانا يخططان للقيام بعمليات ارهابية شرقي الفلوجة

2020/07/02 | 20:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الخميس، عن اعتقال عنصرين من خلايا عصابات داعش الاجرامية كانا يخططان القيام بعمليات ارهابية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية داهمت مناطق مختلفة من منطقة جزيرة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، على خلفية معلومات استخباراتية افادت […]

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