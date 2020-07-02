تفاصيل “القرار الصادم”،، القضاء الامريكي يرفض استئناف 1400عراقي لمنع ترحيلهم قسراً

2020/07/02 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رفضت المحكمة العليا الأمريكية، النظر في طلب تقدمت به مجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم بالولايات المتحدة، لمنع ترحيلهم إلى بلادهم.وذكرت “رويترز”، ان القضاة أيدوا قرارا أصدرته محكمة أدنى عام 2018 بأن القضاء الفيدرالي لا يتمتع بصلاحية وقف عمليات الترحيل المزمعة.فيما يستند العراقيون إلى أن ما يسمى ببند التعليق […]

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