2020/07/02 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيشمركة ووزارة الدفاع تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن تنفيذ العمليات وتفعيل التنسيق المشترك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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