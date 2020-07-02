نيمار يعقد اتفاقا مع سان جيرمان تمهيدا للعودة إلى برشلونة

2020/07/02 | 21:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت صحيفة آس الإسبانية أن هناك اتفاق سري بين نيمار وباريس سان جيرمان قد يكون بداية الطريق نحو عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة.وكان نيمار قد ارتبط ببرشلونة خلال الأشهر الماضية، وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.وفي ذلك الإطار، فجرت صحيفة آس مفاجأة كبرى عن وجود […]

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