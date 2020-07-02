بالصور.. مطار بغداد يتهيأ لاستئناف الرحلات في ظل كورونا

2020/07/02 | 21:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي، الخميس، بأن المطار اتخذ الاستعدادات لاستئناف حركة الملاحة الجوية في ظل أزمة كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلات الجوية ستستأنف قريباً من وإلى مطار بغداد الدولي حسب اتفاقات إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

وأوضح المصدر أن "سلطة طيران المدني في مطار بغداد قامت بطباعة رموز التباعد على الأرضيات، كما أنها تجبر المسافرين على ارتداء الكمامات والكفوف".

وأشار إلى استمرار تسيير الرحلات الاستثنائية إلى جانب عودة تدريجية لحركة الملاحة مع بعض الدول بينها تركيا مع مراعاة إجراءات الوقاية المشددة.

وأضاف المصدر أن عدداً من شركات الطيران كالإماراتية والقطرية قدمت كتباً رسمية إلى سلطة الطيران العراقي لاستئناف الرحلات قريبا من والى بغداد.

واستأنف الخطوط الجوية العراقية، الخميس، تسيير الرحلات الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت بواقع رحلتين أسبوعياً، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر.

وعلقت الحكومة العراقية تسيير الرحلات الجوية الداخلية والخارجية منذ أذار/مارس الماضي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واقتصرت الرحلات الجوية خلال تلك الفترة على تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في أنحاء العالم.



ووفق خبراء الصحة فإن تلك الرحلات فاقمت إصابات فيروس كورونا في البلاد.

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