ميسان تعلن حظر جزئي من 6صباحا-6مساء اعتبارا من الجمعة

2020/07/02 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان عن تنفيذ الحظر الجزئي بدءا من 6 مساء حتى6صباحا واعتبارا من يوم غد الجمعة إلى أشعار آخر وقال بيان أن خلية الازمة في المحافظة قررت في اجتماعها العشرين اليوم ، تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءَ ولغاية السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الجمعة […]

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