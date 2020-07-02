مجلس الوزراء يرسل شحنة مساعدات طبية الى ذي قار

2020/07/02 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وصلت الى محافظة ذي قار ، اليوم الخميس ، شحة مساعدات طبية مقدمة من الامانة الاعامة لمجلس الوزراء لتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا .وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور حسين الكنزاوي ان ” منظمات التمويل الاصغر ، ودائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ارسلت […]

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