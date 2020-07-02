البيشمركة تكشف تفاصيل اجتماعها مع الدفاع العراقية.. واتفاق نهائي في الأفق

2020/07/02 | 21:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمنكي، الخميس، عن تفاصيل إجتماع وفد وزارة البيشمركة مع وزارة الدفاع العراقية في بغداد اليوم، واصفاً الإجتماع بأنه "كان جيدا".

وقال الفريق جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقد اليوم بين اللجنة العليا لوزارة البيشمركة واللجنة العليا لوزارة الدفاع العراقية"، مبينا أنه "جرى بحث النقاط التي طرحت في الاجتماع السابق بين الجانبين مثل انشاء المناطق الامنية المشتركة ومراكز التنسيق والعمليات المشتركة في المناطق المتنازع عليها بهدف القضاء على تحركات تنظيم داعش الارهابي التي زادت في الاونة الاخيرة في تلك المناطق".

وحول دور التحالف الدولي في الاجتماع، اوضح رئيس اركان البيشمركة ان "التحالف الدولي حضر الاجتماع كمراقب دون التدخل في التفاصيل"، لافتا في ذات الوقت الى أن "التحالف الدولي وخاصة الطرف الامريكي حث الطرفين على الوصول لصيغة نهائية للاتفاق".

وأكد الفريق جمال ايمنكي ان "الرؤى كانت متقاربة بين وفدي البيشمركة ووزارة الدفاع"، مؤكدا أن "الوصول الى صيغة نهائية مشتركة بحاجة الى بعض الوقت".

واعرب ايمنكي، عن "تفاؤله للوصول الى اتفاق في الاجتماعات القادمة بين الطرفين"، واصفا مباحثات اليوم بأنها "جيدة".

وكشفت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، يوم أمس الخميس، عن بداية تنسيق وصفته بالـ"كبير" بين بغداد وأربيل لحفظ الأمن في البلاد.

وتجري بغداد وأربيل مباحثات منذ أشهر لحل الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات، ويأتي على رأسها استئناف التنسيق الأمني لحفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها بين الجانبينـ فضلا عن اتصالات لوقف العمليات العسكرية التركية في شمالي البلاد.

وتزايد نشاط داعش بصورة ملحوظة في تلك المناطق منذ انسحاب قوات البيشمركة منها عقب تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وفي وقت سابق الخميس، كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، عن مساع لتشكيل مركز للتنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية في ديالى وكركوك ونينوى لتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش.

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