2020/07/02 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يدعو الى الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري للحد من هذه الممارسات الخطيرة على الأسرة والمجتمع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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