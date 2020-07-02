البيشمركة : توصلنا لتفاهمات مع الدفاع الاتحادية لتشكيل مراكز مشتركة وبدء عمليات ضد داعش

2020/07/02 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، عن مساع لتشكيل مركز للتنسيق في ديالى وكركوك، ونينوى وتنفيذ عمليات ضد داعش الإرهابي.

ياور قال في تصريح، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للتنسيق والعمل العسكري والأمني بين وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة كان مثمرا، لافتا الى ان الاجتماع بحث مواضيع مهمة جدا منها كيفية التعاون والعمل المشترك خاصة العمليات المشتركة ضد بقايا داعش في بعض المناطق خاصة في ديالى وكركوك ومناطق قرة جوغ.

واضاف انه سيكون هناك اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري للبدء بالعمل والتعاون المشترك من اجل القضاء على الإرهاب بصورة كامله في هذه المناطق.

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