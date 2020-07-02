2020/07/02 | 21:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على ارهابيين اثنين شمالي بغداد .وذكر بيان للخلية، انه " عملية امنية انطلقت شمالي العاصمة بغداد، القت القوات المشتركة في هذه العملية، تتمكن من القاء القبض على مطلوبين إثنين وفق احكام المادة 4 ارهاب وتضبط 6 بنادق Ak، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهما".

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