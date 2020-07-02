النزاهة النيابية: أموال العراق المهربة كثيرة في الخارج.. معلوماتنا بالأسماء

2020/07/02 | 21:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشان الأموال المهربة (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت لجنة النزاهة النيابية، امتلاكها معلومات كاملة بشأن الأموال المهربة، لافتة إلى أنه تم إعداد قوائم لاستعادة تلك الأموال من خارج العراق.

قال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشان الأموال المهربة، فيها أسماء الأشخاص والأموال الموجودة خارج العراق"، مبينًا أن "العراق لديه الأموال الكثيرة في الخارج قسم منها مجمد والآخر بأيدي غير أمينة".

وأشار المياحي إلى أن "جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الأموال"، مضيفًا أن "لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الأموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد 2003 من الأموال، وبعد انتهاء الجائحة سيتم متابعة الملف بشكل كامل".

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