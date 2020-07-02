الخدمات النيابية العراقية تتحدث عن جولات ميدانية لتقييم عمل المحافظين

2020/07/02 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري اليوم الخميس، إن "هنالك تراجعا واضحا على المستوى الخدمي في المحافظات، لاسيما في مشاريع البنى التحتية ك...

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