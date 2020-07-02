2020/07/02 | 21:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كوردستان يسجل 10 وفيات و250 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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