العراق يعلق شحنات النفط الخام الى الاردن

2020/07/02 | 21:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يقول العراق علق شحنات النفط الخام اليومية

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