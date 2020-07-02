أتراك غاضبون من نوايا أردوغان بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

2020/07/02 | 21:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعنوان “لا تقترب من مواقع التواصل الاجتماعي” أطلق ناشطون أتراك وسماً الأربعاء، انتقدوا من خلاله نوايا الرئيس التركي بإغلاق مواقع تويتر وفيس بوك ويوتيوب ونتفليكس وإخضاعها للمراقبة في تركيا بعد انتشار إهانات لابنه وصهره منذ…

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